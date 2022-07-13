В Рязанской области растёт производство пищевых продуктов.

С января по май текущего года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона произвели и реализовали пищевых продуктов почти на 30 млрд рублей. Статистику приводит областной минсельхоз.

Объём выпускаемого продовольствия вырос на 18,8%. Максимальный рост показали объёмы производства мясных консервов – в 1,8 раза, а также кондитерских изделий – в 1,6 раза, рыбных продуктов – в 1,4 раза.

Министерство отмечает рост производства питьевого молока почти на четверть, сливочного масла – на 18%, сырных продуктов – на 7,2%.

Пищевая отрасль региона за последние годы существенно выросла: в 2019 году на 2,9%, в 2020 – на 5,9%, в 2021 – на 4,2%. Рост обеспечило главным образом производство зерна, маслосемян, коровьего молока, свинины и куриных яиц.