В Рязанской области рассказали о мерах поддержки ветеранов труда

Министерство труда и социальной защиты населения региона рассказало о мерах поддержки граждан, которым присвоены звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Рязанской области». Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Почетное звание РФ «Ветеран труда» присваивается при наличии государственных или ведомственных наград и страхового стажа не менее 20 лет для женщин и 25 для мужчин, либо выслуги лет в календарном исчислении не менее 20 лет (для пенсионеров силовых ведомств).

В Рязанской области обладатели звания «Ветеран труда» имеют право на ежемесячную денежную выплату и компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%.

Чтобы получить звание «Ветеран труда Рязанской области» необходимо иметь страховой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при условии, что не менее половины страхового стажа приходится на период работы или иной деятельности на территории Рязанской области. Наличие наград не учитывается. Звание дает право на 30% скидку при оплате жилья и коммунальных услуг.

По вопросу присвоения званий можно обращаться в МФЦ, в отдел социальной защиты населения или на портал Госуслуг. Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-100-0001 (звонок бесплатный).