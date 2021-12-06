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Понедельник, 6 декабря, 2021
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В Рязанской области расширили список профессий с обязательной вакцинацией

7info

В Рязанской области расширили список областей деятельности, работники которых должны быть обязательно вакцинированы от коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Лариса Сараева.

Теперь вакцинироваться от коронавируса необходимо работникам компаний, оказывающих ветеринарные услуги, фармацевтам, работникам автосервисов, курьерам и доставщикам, охранникам, работникам сферы ритуальных услуг.

В Рязанской области расширили список профессий с обязательной вакцинацией

Работодателям рекомендуют отправлять непривитых сотрудников на дистанционку. Исключение составляют люди, которым противопоказаны прививки от коронавируса.

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Документ также переносит сроки, в которые должны быть вакцинированы не менее 80% сотрудников. Первым компонентом — до 10 января, вторым — до 10 февраля 2022 года.

Полный текст документа здесь.

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