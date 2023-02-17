В Рязанской области расширили меры поддержки участников СВО и многодетных семей

В пятницу, 17 февраля, депутаты Рязанской областной Думы на заседании поддержали сразу несколько социально значимых законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и многодетных семей.

Теперь все рязанцы – участники СВО смогут бесплатно получать юридическую помощь. Эту льготу распространили, в том числе, на бойцов-добровольцев, а также на военнослужащих войск национальной гвардии РФ, имеющих специальное звание полиции. Обратиться за бесплатной помощью юристов смогут также семьи военнослужащих. Также депутаты проголосовали за инициативу по распространению на всех участников СВО и их семей мер поддержки по оздоровлению, а также внеочередному бесплатному предоставлению социальных услуг. Важная задача нововведений – установить идентичные меры поддержки для всех категорий участников СВО и усилить поддержку их семей до окончания военной службы.

На заседании поддержку депутатов получили изменения в законопроект о бесплатном предоставлении в собственность многодетных граждан земельных участков. Согласно нововведению, устанавливается выплата многодетным семьям, имеющим обязательства по кредитам на приобретение или строительство жилья взамен земельного участка. Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от размера обязательств по уплате долга. При этом выплата не может превышать 200 тысяч рублей.

Парламентарии также поддержали изменения в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области», касающиеся реализации в регионе программы социальной газификации. По поручению президента РФ с января 2023 года в регионе введена субсидия в размере 100 тысяч рублей на догазификацию жилых помещений. Она предоставляется многодетныи семьям, малоимущим семьям, ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий. Согласно нововведениям, появляется возможность использования субсидии не только на проведение работ по технологическому подключению газового оборудования, но и на его приобретение. Также расширяется перечень льготных категорий граждан, которые могут воспользоваться программой, и определены элементы газового оборудования. Изменения в закон позволят ускорить темпы реализации программы догазификации. Обратиться за субсидией можно через МФЦ, либо напрямую в отделы соцзащиты населения региона.