В Рязанской области расширен перечень соцуслуг

В Рязанской области расширен перечень социальных услуг.

Депутаты областной думы на заседании 20 июля внесли в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области» поправки, предусматривающие расширение перечня социальных услуг в регионе. Так, дети-инвалиды, состоящие на социальном обслуживании в специализированных отделениях, теперь получат возможность сопровождения в общеобразовательные и спортивные организации, а также в учреждения дополнительного образования. Новая услуга введена в региональный перечень в связи с тем, что родители особенных детей не всегда имеют достаточно свободного времени и возможностей, чтобы организовать досуговую деятельность ребёнка. Ранее таким преимуществом могли воспользоваться только многодетные семьи.

Кроме того, с 2018 года в Рязанской области реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В рамках этого проекта была введена услуга в форме социального обслуживания на дому «предоставление услуг сиделки/помощника по уходу». Изменения в закон, одобренные депутатами регионального парламента, предполагают, что теперь такая услуга будет предоставляться гражданам, находящимся не только на стационарном, но и на полустационарном социальном обслуживании.