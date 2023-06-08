Четверг, 8 июня, 2023
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В Рязанской области работает «Социальное такси»

Татьяна Проводина
Источник: группа Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

В 6 муниципалитетах Рязанской области люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться «Социальным такси», – сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Транспорт адаптирован для перевозки таких категорий людей. Доехать на нём можно в школу и спортивную секцию, МФЦ, поликлинику или аптеку.

Пока услугой можно воспользоваться в 6 муниципалитетах:

🔹 Рязань,

🔹 Сапожковский район,

🔹 Ряжский район,

🔹 Александро-Невский район,

🔹 Сараевский район,

🔹 Ухоловский район.

Заявку на поездку нужно подать по телефону +7 (4912) 212-730.

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