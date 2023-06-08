В Рязанской области работает «Социальное такси»

В 6 муниципалитетах Рязанской области люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться «Социальным такси», – сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.
Транспорт адаптирован для перевозки таких категорий людей. Доехать на нём можно в школу и спортивную секцию, МФЦ, поликлинику или аптеку.
Пока услугой можно воспользоваться в 6 муниципалитетах:
🔹 Рязань,
🔹 Сапожковский район,
🔹 Ряжский район,
🔹 Александро-Невский район,
🔹 Сараевский район,
🔹 Ухоловский район.
Заявку на поездку нужно подать по телефону +7 (4912) 212-730.