В Рязанской области работает единый контакт-центр по вопросам соцподдержки

Об этом рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Елена Карпенко в прямом эфире в соцсетях. Трансляция прошла в официальных сообществах Рязанской области в ВК и ОК при поддержке Центра управления регионом. Ведущей выступила блогер Анна Воронкова.

Жители области оставляют в соцсетях много вопросов по поводу соцподдержки. Так, за август-сентябрь 2022 года специалисты ЦУР зафиксировали более 2000 обращений в этом разделе.

Прямой эфир был посвящён выплате на детей от 3 до 7 лет. Центр управления регионом предварительно собрал самые часто встречающиеся вопросы. Именно они легли в основу беседы в прямом эфире.

Елена Карпенко рассказала, что ежемесячная выплата полагается в первую очередь малообеспеченным семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Рязанской области – 12 388 руб. При назначении выплаты оценивают имущественную обеспеченность семьи.

«Для граждан сейчас возможность подачи заявления на выплату на портале Госуслуг, что очень удобно. Для этого требуется заполнить только одно заявление. Все необходимые сведения, которые потребуются дополнительно, специалисты управления соцзащиты получают в рамках межведомственного взаимодействия с другими ведомствами без участия заявителя», – подчеркнула Елена Карпенко.

Также первый заместитель министра отметила, что у жителей всегда возникает много вопросов по выплате, большая их часть носит индивидуальный характер. Вопросы принимаются по разным каналам – в соцсетях, на Госуслугах, по единому социальному телефону +7 (4912) 513-600.

Для жителей региона открылась новая служба поддержки граждан – Единый контакт-центр. Его внедрили в рамках стратегии цифровой трансформации региона.

«Его создание поможет оперативнее отрабатывать обращения граждан, которые мы получаем по разным каналам, в том числе в соцсетях», – сказала Елена Карпенко.

Интересующий вопрос можно задать по номеру 8-800-600-0000. Специалисты, имея доступ к базам, разберут вопросы индивидуально по каждому конкретному случаю.