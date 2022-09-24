В Рязанской области работает единый контакт-центр по вопросам соцподдержки

Об этом рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Елена Карпенко в прямом эфире в соцсетях. Трансляция прошла в официальных сообществах Рязанской области в ВК и ОК при поддержке Центра управления регионом. Ведущей выступила блогер Анна Воронкова.
Жители области оставляют в соцсетях много вопросов по поводу соцподдержки. Так, за август-сентябрь 2022 года специалисты ЦУР зафиксировали более 2000 обращений в этом разделе.
Прямой эфир был посвящён выплате на детей от 3 до 7 лет. Центр управления регионом предварительно собрал самые часто встречающиеся вопросы. Именно они легли в основу беседы в прямом эфире.
Елена Карпенко рассказала, что ежемесячная выплата полагается в первую очередь малообеспеченным семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Рязанской области – 12 388 руб. При назначении выплаты оценивают имущественную обеспеченность семьи.
Также первый заместитель министра отметила, что у жителей всегда возникает много вопросов по выплате, большая их часть носит индивидуальный характер. Вопросы принимаются по разным каналам – в соцсетях, на Госуслугах, по единому социальному телефону +7 (4912) 513-600.
Для жителей региона открылась новая служба поддержки граждан – Единый контакт-центр. Его внедрили в рамках стратегии цифровой трансформации региона.
Интересующий вопрос можно задать по номеру 8-800-600-0000. Специалисты, имея доступ к базам, разберут вопросы индивидуально по каждому конкретному случаю.