В Рязанской области пытались сжечь на свалке труп убитого мужчины

В Чучковском районе на несанкционированной свалке найден труп мужчины. Тело пытались сжечь с помощью шин, сообщает «МК Рязань».

Подробности дела журналистам рассказал руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин.

О пропаже мужчины 1959 года рождения в полицию заявили родственники. 10 декабря пенсионер уехал из дома, расположенного в посёлке Чучково, на своём автомобиле. Мужчина подрабатывал частным извозом.

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Полицейские нашли возле дома лужу крови, следы волочения тела. Машину, со следами крови на заднем сидении, обнаружили вечером в овраге.

Труп пенсионерка позднее обнаружили в 800 метрах от въезда в Чучково со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Фото: «МК Рязань».