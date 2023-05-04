В Рязанской области простились Почётным гражданином Спасского района Анатолием Егоровым

В четверг, 4 мая, простились с Почетным гражданином Спасского района Анатолием Николаевичем Егоровым. Об этом сообщил глава администрации района Игорь Тишин.

Егоров родился 27 июля 1945 года в деревне Бессоновка Спасского района Рязанской области. Закончил Касимовский индустриальный техникум и по распределению был направлен в г. Петропавловск-Камчатский. Позже работал в городе Грозный и в 1968 году вернулся в родной город Спасск-Рязанский.

Трудовой путь Анатолия Николаевича тесно связан с развитием города и района.

Он работал директором Спасского завода металлоизделий, был руководителем кожевенного завода.

Позже его пригласили на работу начальником Спасского автотранспортного предприятия. Все ныне существующие производственные и бытовые помещения были построены под руководством Анатолия Николаевича. Все работники Спасского АТП, проработавшие больше одного года, обеспечивались бесплатным комфортным жильем.

С 1991 по 1996 год замещал должность заместителя начальника областного управления по капитальному строительству.

В 1996 г. Анатолий Николаевич принят на должность первого заместителя главы администрации Спасского района.

Благодаря его неуемной энергии активно проходила газификация Спасского района.

На газовое отопление переведена Спасская районная больница, хлебозавод. Реконструированы все муниципальные котельные города Спасска Природный газ пришел и в муниципальные учреждения района. Было определено архитектурно-планировочное задание на строительство очистных сооружений и канализационных коллекторов по г. Спасску.

Анатолий Николаевич постоянно занимался меценатской деятельностью: оказывал помощь ветеранским организациям, а также адресную финансовую помощь, принимал активное участие в ремонте Преображенской церкви на Старой Рязани.

В 2012 году Анатолию Николаевичу было присвоено звание Почетного гражданина муниципального образования — Спасский муниципальный район Рязанской области за его большие заслуги, честный и добросовестный труд.