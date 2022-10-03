В Рязанской области прошёл всероссийский экологический субботник

На территории Солотчинского лесничества прошёл всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». Об этом сообщает Минприроды региона.

В уборке мусора участвовали сотрудники предприятий и организаций Рязанской области. Они расчистили и убрали участки лесного фонда в границах лесничества, собрали бытовой и строительный мусор.

Цель акции – не только поддержание чистоты и порядка в лесу, но также обеспечение пожарной безопасности, – говорится на сайте регионального правительства.

Ежегодный экосубботник проводится в российских регионах в рамках проектов Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия».