Понедельник, 3 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области прошёл всероссийский экологический субботник

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Фото с сайта правительства Рязанской области

На территории Солотчинского лесничества прошёл всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». Об этом сообщает Минприроды региона.

В уборке мусора участвовали сотрудники предприятий и организаций Рязанской области. Они расчистили и убрали участки лесного фонда в границах лесничества, собрали бытовой и строительный мусор.

Цель акции – не только поддержание чистоты и порядка в лесу, но также обеспечение пожарной безопасности, – говорится на сайте регионального правительства.

Ежегодный экосубботник проводится в российских регионах в рамках проектов Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия».

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