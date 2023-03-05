В Рязанской области прошёл 47-й Есенинский лыжный марафон

В субботу, 4 марта, недалеко от Спас-Клепиков состоялся 47-й Есенинский лыжный марафон. Состязания прошли при поддержке министерства спорта области и Рязанской областной федерации лыжных гонок.

Участниками соревнования стали 180 спортсменов из Москвы, Рязани, Московской и Рязанской областей. Традиционно лыжники преодолели дистанции 20 и 50 километров, – пишет издательство «Пресса».

Клепиковский район представляли 11 лыжников. Абсолютными чемпионами на 50 км стал Сергей Андреев из Рязани, на 20 км – Сергей Сучков из Коломны.

Клепиковцы также показали хорошие результаты. Первые места заняли Кира Островская и Сергей Куликов. На втором месте Виктория Теребейчик, Алина Копцова и Роман Чапурин. Третья – Евгения Семёнова.