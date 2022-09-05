В Рязанской области прошел Открытый Кубок общества «Динамо» по пляжному волейболу, посвященный Дню воинской славы

На спортивной базе «Динамо» имени Н.Н. Родионова, которая расположена на берегу озера у поселка Сынтул в Касимовском районе, 3 и 4 сентября прошел Открытый Кубок общества «Динамо» по пляжному волейболу, посвященный Дню воинской славы.

В церемонии открытия соревнований приняли участие начальник межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» полковник полиции Олег Ласуков, глава администрации Касимовского муниципального района Иван Бахилов, заместитель Председателя Рязанского областной организации спортивного общества «Динамо», мастер спорта России международного класса, чемпион и призер российских и международных турниров по дзюдо и самбо, майор внутренней службы Андрей Волков и директор базы «Динамо» имени Н.Н. Родионова Сергей Киселев.

В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из 11 регионов страны: городов Москва и Санкт-Петербург и из Ростовской, Липецкой, Нижегородской, Воронежской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Московской и Рязанской областей.

По правилам на соревнованиях по пляжному волейболу между собой состязаются две команды, в каждой из которых по два игрока. Каждая игра ведется до двух побед.

И несмотря на прохладные сентябрьские дни на четырех площадках Открытого Кубка «Динамо» на берегу Сынтульского озера проходила жаркая спортивная борьба за победу.

В ходе соревнований посмотреть на игру и поболеть за своих представителей на спортивную базу «Динамо» имени Н.Н. Родионова приезжали начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай и другие руководители правоохранительных органов региона, входящих в Рязанскую областную организацию спортивного общества «Динамо».

По результатам двух дней соревнований призовые места распределились следующим образом:

Мужчины в лиге НАRD

(Четвертая взрослая категория в пляжном волейболе: полупрофессиональные игроки, участники официальных соревнований (в том числе Чемпионата России по пляжному волейболу), игроки из классического волейбола ВЫСШЕЙ И СУПЕР ЛИГИ).

1 место:

Фирсов Остап

Чупринов Иван

2 место:

Чиркин Иван

Гвоздев Андрей

3 место:

Абрамов Александр

Исаев Дмитрий

Мужчины в лиге LIGHT

(Вторая взрослая категория в пляжном волейболе: минимальный возраст игроков – 14 лет. Новички в пляжном и классическом волейболе, спортсмены, продолжающие обучение в взрослых и детских спортивных клубах и школах, любители волейбола на песке, а также те, кто уже играет в классический волейбол в лигах LIGHT C – HARD B)

1 место

Васильев Алексей

Агапов Антон

2 место

Дурсин Федор

Емельянцев Владимир

3 место

Докторов Алексей

Стройнов Александр

Женщины

1 место

Киршевская Адриана

Марынич Анастасия

2 место

Черных Екатерина

Кочнева Наталья

3 место

Докторова Ирина

Юхтенко Марина

На церемонии закрытия соревнований призеров Открытого Кубка общества «Динамо» по пляжному волейболу, посвященного Дню воинской славы, награждали заместитель Председателя Рязанской областной организации спортивного общества «Динамо» Андрей Волков и директор базы «Динамо» имени Н.Н. Родионова Сергей Киселев. Победители и призеры соревнований получили денежные призы из призового фонда турнира, медали, кубки и грамоты.

Торжественные церемонии открытия и закрытия посвященного Дню воинской славы Открытого Кубка общества «Динамо» по пляжному волейболу были организованы и проведены сотрудниками Культурного центра УМВД России по Рязанской области.