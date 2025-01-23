В Рязанской области прошел Единый день приема участников СВО и членов их семей. Приемы были организованы на базе штаба общественной приемной, региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия».

В региональной общественной приемной приемы граждан провели адвокат Московской коллегии адвокатов Сергей Заика, руководитель аппарата Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Любовь Ларина, депутаты Рязанской областной и городской Думы.

Один из заявителей обратился с вопросом, связанным с возможностью внесения поправок в федеральный закон «О ветеранах» в части предоставлении жилья участникам СВО.

Реклама

Мама участника СВО рассказала, что ее сыну отказали в предоставлении отпуска несмотря на то, что контракт был заключен год назад.

«Помогли заявительнице составить запросы в военную прокуратуру и воинскую часть для прояснения сложившейся ситуации», – отметил Сергей Заика.

Кроме этого, супруга участника СВО обратилась по поводу предоставления ему земельного участка на территории Рязанской области.

Супруга контрактника, проходящего службу в зоне СВО, обратилась с вопросом, связанным с закрытием ИП, оформленным на супруга. Также она уточнила по поводу освобождения от уплаты страховых взносов, которые ему начисляются, как индивидуальному предпринимателю.

«Для решения данного вопроса необходимо обратиться в налоговую службу, потому что граждане, заключившие контракт с министерством обороны, освобождаются от уплаты страховых взносов. Для этого у нее есть необходимая доверенность, – рассказала Любовь Ларина. – Что касается закрытия ИП – подать заявление может только его владелец».

Вопрос следующего заявителя касался признания его ветераном боевых действий. Мужчина принимал участие в боевых действиях на территории ДНР в 2014-2015 годах. Ветераном он признан не был.

«На данный момент ему нужно обратиться в прокуратуру для прояснения сложившейся ситуации. Если в дальнейшем заявителю придется решать данный вопрос в судебном порядке, то мы окажем ему помощь в составлении необходимых документов», – отметила Любовь Ларина.

Всего в региональную общественную приемную в Единый день приема участников СВО и членов их семей обратилось 15 человек.

В Год защитника Отечества пройдет цикл единых дней приемов участников специальной военной операции и членов их семей по всей стране, в частности, в Рязанской области. Они посвящены оказанию юридической помощи и консультаций, а также обсуждению актуальных вопросов, касающихся прав участников спецоперации и их близких.