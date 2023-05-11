В Рязанской области пропал 9-летний мальчик

В Рязани и Рязанской области ищут пропавшего ребёнка. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение Платона Гусева 2013 года рождения неизвестно с 9 мая 2023 года.

Приметы: рост 140 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: толстовка цвета хаки, голубые джинсы, чёрные кроссовки на белой подошве.

Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении ребёнка, просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.