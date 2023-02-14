Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области пропал 49-летний мужчина

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Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В селе Дядьково Рязанского района пропал мужчина 1973 года рождения. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

С 7 февраля 2023 года местонахождение Лёхова Александра Валерьевича неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: чёрная куртка, тёмно-серые спортивные штаны, чёрные ботинки, чёрно-серая кепка.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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