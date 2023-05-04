В Рязанской области пропал 24-летний мужчина

В Рязанской области ищут пропавшего мужчину 1998 года рождения. Информацию публикует Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.
24-летний Алексей Игоревич Сухоедов 2 мая 2023 года ушёл из дома в селе Глядково Сасовского района и не вернулся.
Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие.
Одежда: коричневая кожаная куртка на молнии, серая футболка, чёрные штаны, чёрные кеды, чёрная кепка.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
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