В Рязанской области пропал 24-летний мужчина

В Рязанской области ищут пропавшего мужчину 1998 года рождения. Информацию публикует Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

24-летний Алексей Игоревич Сухоедов 2 мая 2023 года ушёл из дома в селе Глядково Сасовского района и не вернулся.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие.

Одежда: коричневая кожаная куртка на молнии, серая футболка, чёрные штаны, чёрные кеды, чёрная кепка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.