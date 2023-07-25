В Рязанской области пройдут праздничные мероприятия в честь 100-летия поэта Расула Гамзатова

8 сентября в соответствии с указом президента РФ в регионах России, в том числе в Рязанской области, пройдут празднования 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

В Рязанской области в рамках празднования запланированы культурно-массовые, просветительские, научно-практические встречи, фестивали и конференции, направленные на популяризацию творчества великого дагестанского поэта Расула Гамзатова и укрепление межнационального мира и согласия, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, рязанцы смогут посетить литературно-музыкальные вечера, акцию «Открытый микрофон», в рамках которой все желающие могут прочесть стихи Расула Гамзатова, Праздник белых журавлей и книжно-иллюстративные выставки.

Расул Гамзатов – аварский советский поэт, прозаик, публицист, советский и российский общественный и политический деятель, переводчик.