В Рязанской области произошла автокатастрофа с участием 4 автомобилей

В воскресенье, 26 февраля, в Скопинском районе Рязанской области в автокатастрофе погиб человек, есть пострадавшие. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла около 13 часов на 251-м километре трассы Р22 Каспий. Столкнулись «Лада Гранта», Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и Lexus.

39-летний водитель «Лады» скончался на месте от полученных травм. 58-летний водитель и 59-летняя пассажирка Nissan были травмированы, им оказали медицинскую помощь. Среди пострадавших несовершеннолетних нет.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося уточняются.