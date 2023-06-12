В Рязанской области продолжаются поиски 83-летнего мужчины

В понедельник, 12 июня, очевидцы на Северной окружной дороге в Рязани засняли дым, который поднимался над гаражами возле трассы. Ролик публикует группа Рязань Online ВКонтакте. «Кто-то прикурил в гаражах на окружной», – говорится в сообщении. В пресс-службе МЧС по Рязанской области сообщили, что в овраге возле дороги загорелся мусор. На...