Понедельник, 12 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области продолжаются поиски 83-летнего мужчины

Татьяна Проводина
Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В Рязани и Рязанской области продолжаются поиски Бориса Георгиевича Лукашова 1940 года рождения. 83-летний пенсионер пропал 8 июня 2023 года.

Из особых примет – ссадины на левой стороне лица.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза каре-зелёные.

Одежда: синяя рубашка с длинным рукавом, тёмно-серые брюки, синие домашние тапочки, светло-бежевая кепка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Северная окружная дорога в Рязани в праздничный день встала в пробку

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 19:18, пробка начинается от гипермаркета «Лента» в сторону Канищево.

Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской принесён в Рязань

В соборе Рождества Христова прошла Божественная литургия.

13 июня в Рязанской области потеплеет до 24 градусов

Ночью температура ожидается от 5 до 10 градусов тепла.

Галерея Лебедевых представила Касимов на ВДНХ в Москве

Российский туристический форум "Путешествуй!" прошёл в столице с 8 по 11 июня.

В Рязани возле цирка подрались женщины

Это уже не первая драка, попавшая на видео очевидцев в Рязани за длинные июньские выходные.

В Касимове в День России выступил Московский казачий хор

Выступление было торжественным, ярким и патриотичным.

В Рязанской области произошло крупное ДТП

Всё случилось на трассе Москва – Касимов, на сынтульском повороте.

Легенда советского рока Сергей Мазаев выступил на Кремлёвских вечерах в Рязани

Далее в программе - лекция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и русское историко-героическое действо «Рождённые Россией».

Виталий Артёмов в День России пожелал рязанцам добра, здоровья и благополучия

Исполняющий обязанности мэра города назвал силу духа и сплочённость отличительными чертами нашего национального характера.

В Рязани продолжают ремонтировать сети уличного освещения на улице Высоковольтной

Электропровода на этом участке оборвал сильный ветер в воскресенье, 11 июня.

Санавиация доставила в Рязань подростка, разбившегося на мопеде в Сараевском районе

12-летний подросток получил многочисленные травмы, в том числе черепно-мозговую.

В гаражах возле Северной окружной в Рязани заметили дым

В понедельник, 12 июня, очевидцы на Северной окружной дороге в Рязани засняли дым, который поднимался над гаражами возле трассы. Ролик публикует группа Рязань Online ВКонтакте. «Кто-то прикурил в гаражах на окружной», – говорится в сообщении. В пресс-службе МЧС по Рязанской области сообщили, что в овраге возле дороги загорелся мусор. На...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации