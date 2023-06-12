В Рязанской области продолжаются поиски 83-летнего мужчины

В Рязани и Рязанской области продолжаются поиски Бориса Георгиевича Лукашова 1940 года рождения. 83-летний пенсионер пропал 8 июня 2023 года.
Из особых примет – ссадины на левой стороне лица.
Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза каре-зелёные.
Одежда: синяя рубашка с длинным рукавом, тёмно-серые брюки, синие домашние тапочки, светло-бежевая кепка.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.