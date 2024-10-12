Суббота, 12 октября, 2024

В Рязанской области приводят в порядок мосты

Автор: Алексей Самохин

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Губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале рассказал о приведении в порядок мостов, расположенных на территории региона. 

По словам Малкова, в 2024 году работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» велись на 20 объектах. Большинство из них завершено, мосты доступны для проезда транспорта.

В качестве примера губернатор привёл мост через реку Летогощу в Кораблинском районе. Годом ранее сооружение стало аварийным, людям приходилось ездить в объезд. 

— Вопрос решили с опережением на два месяца, уже первого сентября школьники поехали на занятия по обновлённой переправе, — отметил глава региона. 

Кроме того, приведены в порядок мосты в Сасовском и Путятинском муниципальных округах, Кораблинском, Пителинском, Шацком, Захаровском, Скопинском, Клепиковском и Михайловском районах.

Рабочие поменяли дорожное покрытие, отремонтировали опоры мостов, поставили бордюры. 

— Скоро завершим работы на оставшихся объектах, — выразил уверенность Павел Малков.

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