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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области приняли первую заявку на бесплатную догазификацию медучреждения

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Фото: ООО "Газпром межрегионгаз Рязань"

В Рязанской области принята первая заявка на строительство газовых сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Паники Сараевского района. Протяжённость газопровода составит 36 метров.

Сбор заявок на бесплатное подведение газовых сетей к котельным поликлиник, больниц, ФАПов и образовательных учреждений стартовал в регионе с 1 марта.

Кроме того, продолжается догазификация частных домовладений без привлечения средств граждан. В Рязанской области газопроводы уже проложены до границ 5150 земельных участков, выполнено 2627 подключений. Всего заключено 6276 договоров.

Гендиректор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев подчеркнул, что с расширением границ социальной газификации учреждениям здравоохранения и образования не нужно будет платить за строительство газопровода до границ земельных участков.

Андрей Савичев: «Все принятые заявки будут выполнены в срок. Новые потребители смогут оценить удобство, экологичность и экономичность газа»

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