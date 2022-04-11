В Рязанской области презентовали маршрут Константина Циолковского

В Рязани Туристско-информационный центр представил новый туристический маршрут, посвященный жизни Константина Циолковского, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Проект приурочили к 165-й годовщине со дня рождения учёного, а также к Дню космонавтики.
Экскурсионная программа рассчитана на 2 дня. Маршрут включает родину Циолковского село Ижевское Спасского района, расположенный рядом Окский биосферный заповедник. Часть маршрута посвящена знакомству с «рязанскими адресами Циолковского»: историческому центру Рязани, художественному музею и музею путешественников.
Также в Рязанской области продолжается работа по созданию и продвижению туристического маршрута «Россия — родина космонавтики», объединившего более 10 городов страны.