В Рязанской области построят завод по производству бетона

В заключительный день ПМЭФ, 8 июня, на стенде Рязанской области состоялось несколько деловых переговоров и церемоний подписания Соглашений.

Так, одно из Соглашений, которое подписал губернатор Павел Малков и директор ООО «ПромПесок» Виктор Меркушкин, направлено на развитие строительной отрасли региона. В рамках документа закреплены договоренности о строительстве нового предприятия по производству бетона мощностью 50 тыс. куб. м. в год. Объем инвестиций составит 240 млн рублей. Строительство завода начнется в 3 квартале текущего года, ввести объект в эксплуатацию планируется в первой половине 2026 года.

По словам губернатора Павла Малкова, новый инвестиционный проект очень актуален для региона. В Рязанской области ведётся масштабное строительство жилья, возводятся десятки социальных объектов: школы, детские сады, медицинские, спортивные, культурные учреждения. «Продукция предприятия будет, безусловно, востребована. Кроме того, реализация этого инвестпроекта позволит создать новые рабочие места для жителей региона», — сказал Павел Малков.