Воскресенье, 9 июня, 2024

В Рязанской области построят завод по производству бетона

Автор: 7info

Опубликовано

В заключительный день ПМЭФ, 8 июня, на стенде Рязанской области состоялось несколько деловых переговоров и церемоний подписания Соглашений.

Так, одно из Соглашений, которое подписал губернатор Павел Малков и директор ООО «ПромПесок» Виктор Меркушкин, направлено на развитие строительной отрасли региона. В рамках документа закреплены договоренности о строительстве нового предприятия по производству бетона мощностью 50 тыс. куб. м. в год. Объем инвестиций составит 240 млн рублей. Строительство завода начнется в 3 квартале текущего года, ввести объект в эксплуатацию планируется в первой половине 2026 года. 

По словам губернатора Павла Малкова, новый инвестиционный проект очень актуален для региона. В Рязанской области ведётся масштабное строительство жилья, возводятся десятки социальных объектов: школы, детские сады, медицинские, спортивные, культурные учреждения. «Продукция предприятия будет, безусловно, востребована. Кроме того, реализация этого инвестпроекта позволит создать новые рабочие места для жителей региона», — сказал Павел Малков.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Подруги убили жителя Ставрополья из-за отказа заняться сексом втроем

Новости мира
Правоохранители задержали двух жительниц города Михайловск, которых подозревают в...

На Новосёлов в Рязани сбили пенсионерку

Новости Рязани
На улице Новосёлов в Рязани легковой автомобиль сбил пенсионерку,...

Малков: Продолжим активно работать, вносить свой вклад в развитие экономики

Новости Рязани
Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя итоги пленарного заседания XXVII Петербургского экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Жителя Михайловского района осудят за убийство знакомого

Новости Рязани
Согласно материалам дела, 12 июля 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль своего знакомого. Потерпевший обратился в правоохранительные органы

Раскрыто убийство Игоря Талькова

Новости мира
В главке управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу завершили расследование...