Среда, 24 июля, 2024

В Рязанской области порекомендовали повысить зарплату до уровня ВЭД

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации Рязани

24 июля в администрации Рязани прошло заседание межведомственной комиссии, посвященное вопросам укрепления финансовой дисциплины среди юридических и физических лиц, обязанных уплачивать налоги в бюджет города. Мероприятие состоялось под председательством главы администрации Рязани Виталия Артемова.

По состоянию на 23 июля 2024 года была проведена работа с 278 должниками, общая сумма их задолженности составила 90 394,4 тыс. рублей. Из них 100 должников (примерно 36%) полностью или частично погасили свои долги, в общей сложности на сумму 20 833,8 тыс. рублей, из которых 9 037,0 тыс. рублей поступило в бюджет Рязани.

Кроме того, комиссия уделила внимание юридическим и физическим лицам, выплачивающим своим работникам низкие зарплаты. На заседания МВК было приглашено 118 налогоплательщиков, а также отправлено 32 информационных письма с целью побудить работодателей к повышению заработной платы.

Из числа приглашенных на заседание МВК 61 работодатель (40,7%) присутствовали и объяснили причины низкого уровня оплаты труда. Всем участникам были даны рекомендации по повышению заработной платы до уровня, установленного ВЭД, исключению теневой оплаты труда и строгому соблюдению законодательства о контрольно-кассовой технике.

Дополнительно были приглашены 3 работодателя, которые в первом квартале 2024 года выплачивали зарплату ниже минимального размера оплаты труда и ниже предельных уровней, установленных для соответствующих видов экономической деятельности.

В ходе адресной работы 2 должника, присутствовавшие на комиссии, частично погасили свою задолженность на сумму 1 133,2 тыс. рублей.

Со всеми юридическими и физическими лицами были проведены индивидуальные беседы для выяснения причин возникновения задолженности и обсуждения возможных способов ее погашения.

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