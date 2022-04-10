В Рязанской области полномочия депутата прекратили в связи с утратой доверия

В Ермишинском районе полномочия депутата местной думы прекратили по решению суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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Прокурорская проверка выявила неполное представление сведений об имуществе и доходах со стороны депутата. В марте 2021 года года Думе было внесено представление об устранении нарушений. 20 августа дума вынесла коллеге предупреждение.

Прокуратура с таким наказанием не согласилась, направила в суд иск. Суд принял решение о прекращении полномочий, 25 марта районная Дума его утвердила.