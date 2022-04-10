9.2 C
Рязань
Воскресенье, 10 апреля, 2022

В Рязанской области полномочия депутата прекратили в связи с утратой доверия

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области полномочия депутата прекратили в связи с утратой доверия

7info

В Ермишинском районе полномочия депутата местной думы прекратили по решению суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

- Реклама -

Прокурорская проверка выявила неполное представление сведений об имуществе и доходах со стороны депутата. В марте 2021 года года Думе было внесено представление об устранении нарушений. 20 августа дума вынесла коллеге предупреждение.

Прокуратура с таким наказанием не согласилась, направила в суд иск. Суд принял решение о прекращении полномочий, 25 марта районная Дума его утвердила.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяМинобороны РФ показало быт десантников в полевых условиях на Украине
Комментарии для сайта Cackle