В Рязанской области появятся новые индустриальные парки

В Рязанской области планируется создать несколько новых индустриальных парков, сообщил «Интерфаксу» губернатор Павел Малков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Малков отметил, что индустриальный парк «Рязанский», расположившийся на площади более 500 га, уже полностью занят. В нём работают 20 ключевых резидентов, объём инвестиций составит 50 млрд рублей.

Новый парк построят недалеко от него, вблизи федеральной трассы М5 «Урал». Площадь этого парка будет меньше, так как принято решение создавать подобные площадки в разных районах Рязанской области. Это позволит инвесторам выбирать удобные места.

Промпарк построят по программе реструктуризации бюджетных кредитов, это позволит списать часть задолженности госдолга Рязанской области. Регион вложит 2 млрд рублей, инвесторы — 20 млрд. Вместе с парком будет создано 10 тыс новых рабочих мест.

«Интерес к этой площадке есть уже сейчас, до начала ее строительства. Так, китайские компании готовы заходить к нам с производством автозапчастей и комплектующих», — рассказал Павел Малков.

По словам губернатора, развитие парка «Рязанский» продолжится: здесь появятся магазины, отделения банков, фитнес-центры, частные образовательные учреждения, зоны отдыха, детские площадки, скверы. Начнётся строительство жилья.