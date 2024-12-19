В Рязанской области погибшие насаждение выявили на 4316 га

Центр защиты леса Рязанской области провел дешифрирование космических снимков Рязанской области. Площадь территории на снимках составила 453 тысячи га.

В ходе исследования выяснилось, что в Рязанской области повреждены и имеют погибшие насаждения 4316 га. Из них пожаром 2022 года повреждено 4301 га, 15 га — ветром прошлых лет.

Для подтверждения результатов и выявления причин повреждения насаждений проводится наземная верификация полученной информации.

В случае подтверждения данных, обследованные участки внесут в реестр поврежденных и погибших насаждений. По ним будет приниматься решение о назначении санитарно-оздоровительных мероприятий.