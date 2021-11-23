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Вторник, 23 ноября, 2021
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В Рязанской области пенсионерка украла телевизор у нелюбимой студентки

Александр Ильин

В Ряжске полиция задержала 60-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже телевизора из квартиры 17-летней девушки. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области. 

Как рассказала потерпевшая, она на несколько минут вышла покурить в подъезд, забыв закрыть дверь в квартиру. В ходе расспроса заявительницы выяснилось, что её соседка неоднократно вступала с ней в конфликт, высказывая неодобрение по поводу внешнего вида студентки. Оказалось, что телевизор находится в квартире этой пенсионерки. Злоумышленницу задержали. Похищенное изъяли.

По предварительным данным, женщина обиделась на молодую соседку и, услышав, что та вышла из квартиры и не заперла дверь, решила забрать у неё что-нибудь ценное. 

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. 

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