В Рязанской области пенсионерка украла телевизор у нелюбимой студентки

В Ряжске полиция задержала 60-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже телевизора из квартиры 17-летней девушки. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Как рассказала потерпевшая, она на несколько минут вышла покурить в подъезд, забыв закрыть дверь в квартиру. В ходе расспроса заявительницы выяснилось, что её соседка неоднократно вступала с ней в конфликт, высказывая неодобрение по поводу внешнего вида студентки. Оказалось, что телевизор находится в квартире этой пенсионерки. Злоумышленницу задержали. Похищенное изъяли.

По предварительным данным, женщина обиделась на молодую соседку и, услышав, что та вышла из квартиры и не заперла дверь, решила забрать у неё что-нибудь ценное.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.