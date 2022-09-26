В Рязанской области пассажирка легковушки погибла в ДТП с грузовиком

В Спасском районе столкнулись «Лада Гранта» и грузовик ГАЗон. Предварительную информацию сообщили в УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло 24 сентября около 8:50 на 246-ом километре трассы М5 Урал. За рулём «Лады Гранты» находился 43-летний мужчина. Легковушка врезалась со стоявшим грузовиком ГАЗон под управлением 38-летнего жителя Пензы.

41-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла от полученных травм на месте происшествия. Водитель «Лады» получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка случившегося.