Понедельник, 26 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области пассажирка легковушки погибла в ДТП с грузовиком

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Спасском районе столкнулись «Лада Гранта» и грузовик ГАЗон. Предварительную информацию сообщили в УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло 24 сентября около 8:50 на 246-ом километре трассы М5 Урал. За рулём «Лады Гранты» находился 43-летний мужчина. Легковушка врезалась со стоявшим грузовиком ГАЗон под управлением 38-летнего жителя Пензы.

41-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла от полученных травм на месте происшествия. Водитель «Лады» получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка случившегося.

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