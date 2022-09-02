В Рязанской области открыт новый ресурсный центр по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций

Региональное министерство по делам территорий и информационной политике сообщает о том, что состоялось открытие Ресурсного центра поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в г. Скопине.

В соответствии со Стратегией развития Рязанской области в 2022 году планируется открыть Ресурсные центры поддержки НКО в 5 муниципальных районах и городских округах региона. В настоящее время они уже работают в Рязанском районе и Касимове. 2 сентября состоялось открытие Центра в городе Скопине.

В мероприятии приняли участие представители министерства по делам территорий и информационной политике, администрации г. Скопина, депутаты областной Думы, руководители социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) региона, Ресурсных центров по поддержке СО НКО.

Ресурсный центр в Скопине, где успешно работают 12 социально ориентированных некоммерческих организаций, открыт с целью совершенствования инфраструктуры системной поддержки СО НКО, разработки и внедрения механизмов социального партнерства и развития институтов гражданского общества, а также организации доступа к актуальной информации о грантах, конкурсах, социальных проектах.

В рамках открытия Ресурсного центра в Скопине состоялся круглый стол, участники которого поделились опытом работы СО НКО в сфере развития гражданского общества на территориях муниципальных образований Рязанской области.

