В Рязанской области открылся исправительный участок регионального УФСИН России

14 октября состоялось открытие изолированного участка № 3, который создан и будет функционировать в регионе как исправительный центр ИК-7 УФСИН России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В церемонии участвовали Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев.

В мероприятии приняли также участие заместитель Министра юстиции РФ Всеволод Вуколов, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Матвеенко, начальник ФСИН России по Рязанской области Александр Комков и начальник Минюста России по Рязанской области Сергей Солохин, директор группы компаний «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

Новый изолированный участок стал четвертым подобным учреждением, открытым в Рязанской области. Центр предназначен для осужденных к принудительным работам граждан, которые будут работать на строительных объектах региона. Такая форма отбывания наказания способствует социальной адаптации и препятствует рецидиву в будущем.

Губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с Министром юстиции РФ Константином Чуйченко и директором Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадием Гостевым осмотрели помещения изолированного участка. Он рассчитан на проживание 50 осужденных. В центре, под который было реконструировано трехэтажное здание, созданы все необходимые условия для проживания осужденных. Кроме жилых помещений, предусмотрены столовая, бытовые помещения, библиотека.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко на открытии участка высоко оценил созданную в исправительном центре инфраструктуру и поблагодарил за сотрудничество Правительство региона и всех, кто участвовал в ее создании, за качественно проведенную работу. Он отметил: «Это важнейший этап социализации и адаптации осужденных. Мы в конечном итоге получим самое главное — граждане, которые проходят через исправительный центр, уже практически не возвращаются к совершению преступлений. Рецидивная преступность среди таких лиц кратно ниже».

Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев подчеркнул, что осужденные, которые будут жить в этом центре, в основном из числа тех, кто отбывает наказание на территории Рязанского региона. «Эти люди своим трудом и хорошим поведением заслужили право на послабление в режиме отбытия наказания. У них появились возможности для более эффективной социальной адаптации в жизни, трудоустроиться, тем самым содержать себя и даже оказывать помощь своим близким», — сказал Аркадий Гостев, добавив, что в территориальных органах ФСИН создано более 260 таких исправительных учреждений с возможностью размещения свыше 25 тыс. человек, в том числе, четыре из них находятся в Рязанской области. Аркадий Гостев выразил благодарность Губернатору региона Павлу Малкову за внимание, которое оказывается УФСИН в выполнении поставленных Президентом РФ задач по развитию уголовно-исполнительной системы.

Губернатор Павел Малков сказал: «Такие исправительные учреждения позволяют осужденным не отрываться от социума и адаптироваться к дальнейшей нормальной жизни. Они будут работать, получать зарплату. Созданы все необходимые условия для того, чтобы люди укрепляли настрой на исправление. Практика показывает, что такой подход существенно сокращает количество рецидивистов. Надеюсь, что осужденные, которые будут здесь находиться, в полной мере воспользуются предоставленным шансом». Глава региона отметил, что в реализации этого проекта принял активное участие рязанский бизнес. Павел Малков также подчеркнул, что Правительство региона готово оказывать содействие в развитии сети исправительных центров, которые востребованы и имеют реальную пользу для государства и общества.

Губернатор Павел Малков совместно с руководством Минюста РФ и ФСИН России посетил Рязанскую лабораторию судебной экспертизы Министерства юстиции РФ и Академию права и управления ФСИН России, где состоялось рабочее совещание. Речь, в частности, шла о развитии бесплатной юридической помощи гражданам, взаимодействии в части реализации продукции ФСИН. Обсуждались вопросы укрепления дальнейшего сотрудничества.

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