В Рязанской области открылось свыше 200 первичных отделений «Движения Первых»

Более 200 первичных отделений «Движения Первых» создано в Рязанской области. Об этом сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Открыть «первичку» Российского движения детей и молодёжи можно в школе, колледже, вузе или любой другой организации. Примечательно, что инициаторами являются сами дети.

Председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Татьяна Косачева рассказала о том, как именно это сделать. Прямой эфир прошёл в студии Центра управления регионом.