Воскресенье, 19 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области открылось свыше 200 первичных отделений «Движения Первых»

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Скриншот из видео в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

Более 200 первичных отделений «Движения Первых» создано в Рязанской области. Об этом сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Открыть «первичку» Российского движения детей и молодёжи можно в школе, колледже, вузе или любой другой организации. Примечательно, что инициаторами являются сами дети.

Председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Татьяна Косачева рассказала о том, как именно это сделать. Прямой эфир прошёл в студии Центра управления регионом.

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