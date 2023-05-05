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Пятница, 5 мая, 2023

В Рязанской области открыли мемориальную доску погибшему в спецоперации бойцу ОМОН

В селе Мосолово Шиловского района открыли мемориальную доску Максиму Туеву, бойцу ОМОН, погибшему в ходе СВО.

Офицер погиб при исполнении служебного долга 22 сентября 2022 года. Указом президента Российской Федерации старший лейтенант полиции Максим Туев награждён орденом Мужества (посмертно).

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие мама и дочь Максима Туева, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, заместитель начальника Управления Росгвардии по Рязанской области полковник Дмитрий Руденченко, глава администрации Мосоловского сельского поселения Андрей Тимохин, учащиеся школы.

– Сегодня мы отдаем дань памяти нашему товарищу, Максиму Туеву, и всем воинам, которые сложили свои головы за наше Отечество. Пока память о них остается в наших сердцах, они в одном строю с нами, — отметил Дмитрий Руденченко.

Почётное право открыть мемориальную доску предоставили маме и дочери Максима Туева.

В завершение все присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили минутой молчания память погибших при исполнении воинского и служебного долга.

Туев Максим Юрьевич родился 30 июня 1978 года в Первоуральске Свердловской области. С 1983 года семья Максима проживала в селе Мосолово Рязанской области. После окончания Мосоловской школы и службы по призыву Максим Туев поступил в ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области. За годы службы Максим Туев неоднократно выезжал в командировки на территорию Северного Кавказа.

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