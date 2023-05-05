В Рязанской области открыли мемориальную доску погибшему в спецоперации бойцу ОМОН

В селе Мосолово Шиловского района открыли мемориальную доску Максиму Туеву, бойцу ОМОН, погибшему в ходе СВО.
Офицер погиб при исполнении служебного долга 22 сентября 2022 года. Указом президента Российской Федерации старший лейтенант полиции Максим Туев награждён орденом Мужества (посмертно).
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие мама и дочь Максима Туева, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, заместитель начальника Управления Росгвардии по Рязанской области полковник Дмитрий Руденченко, глава администрации Мосоловского сельского поселения Андрей Тимохин, учащиеся школы.
Почётное право открыть мемориальную доску предоставили маме и дочери Максима Туева.
В завершение все присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили минутой молчания память погибших при исполнении воинского и служебного долга.
Туев Максим Юрьевич родился 30 июня 1978 года в Первоуральске Свердловской области. С 1983 года семья Максима проживала в селе Мосолово Рязанской области. После окончания Мосоловской школы и службы по призыву Максим Туев поступил в ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области. За годы службы Максим Туев неоднократно выезжал в командировки на территорию Северного Кавказа.
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