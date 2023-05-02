В Рязанской области ограничили въезд в леса

С 26 апреля на всей территории Рязанской области введен особый противопожарный режим. Согласно распоряжению правительства региона № 219-р на период с 29 апреля по 18 мая, в нескольких районах области запрещено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Ограничения распространяются на леса, входящие в границы Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского, Шиловского лесничеств.

Исключение сделано только для жителей населенных пунктов, находящихся в лесах, и государственных служащих.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 000 до 1 000 000 рублей.

На территории области уже проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возгораний в лесах. Лесничества вместе с сотрудниками УМВД России по Рязанской области, ГУ МЧС России по Рязанской области и органами прокуратуры осуществляют патрулирование лесных участков.