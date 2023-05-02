spot_img
Вторник, 2 мая, 2023

В Рязанской области ограничили въезд в леса

Изображение от rawpixel.com на Freepik
Изображение от rawpixel.com на Freepik

С 26 апреля на всей территории Рязанской области введен особый противопожарный режим. Согласно распоряжению правительства региона № 219-р на период с 29 апреля по 18 мая, в нескольких районах области запрещено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Ограничения распространяются на леса, входящие в границы Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского, Шиловского лесничеств.

Исключение сделано только для жителей населенных пунктов, находящихся в лесах, и государственных служащих.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 000 до 1 000 000 рублей.

На территории области уже проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возгораний в лесах. Лесничества вместе с сотрудниками УМВД России по Рязанской области, ГУ МЧС России по Рязанской области и органами прокуратуры осуществляют патрулирование лесных участков.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации