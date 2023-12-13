В Рязанской области обнаружили завод-фантом

В декабре 2023 года Управлением Россельхознадзора при проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» установлен факт осуществления производства сыра и сливочного масла на фантомной площадке ООО «Сервис-Плюс» (Рязанская область, г. Спасск-Рязанский). Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

В результате анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов установлено, что ООО «Сервис-Плюс» осуществило приемку сырого молока, а далее путем проведения транзакции «переработка/производство» выпустило в обращение молочную продукцию неизвестного происхождения под видом рязанского производителя.

С целью дальнейшей реализации уполномоченным лицом организации на вышеуказанную продукцию общим весом более 8 тонн были оформлены транспортные эВСД в адрес хозяйствующих субъектов г. Москва, а также Ленинградской области.

В ходе выезда на место по адресу, указанному при регистрации площадки ООО «Сервис-Плюс», специалистами ведомства установлено отсутствие фактической деятельности предприятия. Управлением Россельхознадзора были приняты меры по исключению фантомной площадки из реестра ИС «Цербер» и аннулированию записи уполномоченного лица, а также производственных эВСД в компонентах информационной системы в области ветеринарии.

Информация о выявленных нарушениях направлена в комиссию по незаконному обороту промышленной продукции в Рязанской области, а также правоохранительные органы с целью пресечения возможной противоправной деятельности в экономической и налоговой сфере.

Для принятия мер по недопущению незаконной легализации хозяйствующими субъектами подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции проинформированы территориальные управления Россельхознадзора.