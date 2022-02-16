В Рязанской области обнаружили изъеденный лисами труп 35-летнего мужчины

Утром 15 февраля в Ухоловском районе Рязанской области обнаружили скелетированный труп 35-летнего мужчины, изъеденный лисами и грызунами, сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на следственный комитет.

По предварительным данным, останки принадлежат жителю Сапожковского района, который в декабре 2021 года планировал уехать в Москву на заработки. По одной из версий, он решил срезать путь через поле. Окончательно личность погибшего установят после экспертизы ДНК.

В рамках доследственной проверки СК выясняет обстоятельства смерти мужчины и точную её причину.

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По данным издания, тело обнаружил местный егерь во время объезда своего участка.