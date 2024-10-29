В Рязанской области объявлены тендеры на ремонт дорог на 452 миллиона рублей

В Рязанской области объявлены тендеры на ремонт дорог в нескольких районах. По данным портала Госзакупок, общая сумма семи тендеров составила 452,8 миллиона рублей.

Самые значительные средства направят на участки в Рыбновском и Ряжском районах, на которые выделено 140,8 и 159,9 миллиона рублей соответственно.

Также запланированы работы на дорогах Спас-Клепики–Макеево–Задне-Пилево в Клепиковском районе, участке на границе Пителинского района, на подъездной дороге со стороны Московской области в Захаровском районе.

Ремонт будет производиться в несколько этапов, завершить все работы планируется к декабрю 2025 года.

По итогам конкурсов стоимость проведения работ может снизиться. Также возможно, что желающих вести ремонт определить не смогут по различным причинам.