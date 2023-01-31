Вторник, 31 января, 2023
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В Рязанской области объявлены первые аукционы на приобретение жилья для детей-сирот

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Фото: vk.com/artyom_branov

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова объявлены первые аукционы на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.

В 2023 году регион собирается приобрести 206 квартир. По словам Бранова, это позволит значительно сократить имеющуюся очередь.

— С учётом растущих цен на недвижимость принято решение об индексации стоимости приобретаемого жилья. Таким образом, администрации муниципалитетов получат достаточное финансирование для покупки запланированного количества квартир.

Задача — обеспечить ребят жилплощадью, на которой уже произведена внутренняя отделка и всё готово для проживания, — написал вице-губернатор.

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