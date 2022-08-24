Среда, 24 августа, 2022
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В Рязанской области объявлен конкурсный отбор на гранты губернатора

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о проведении конкурсного отбора для предоставления грантов губернатора Рязанской области на реализацию проектов, поддержанных органами территориального общественного самоуправления региона.

На грантовую поддержку могут претендовать проекты следующих направлений: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, охрана общественного порядка, укрепление мира, дружбы и согласия (развитие добрососедства), укрепление института семьи в современном обществе, правовое просвещение и правовое информирование граждан. 

Дата начала приема заявок для участия в конкурсном отборе – 29 августа, окончание – 9 сентября. Подробная информация на сайте министерства по делам территорий и информационной политике по ссылке здесь

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