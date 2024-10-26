В Рязанской области найден труп мужчины, проводится проверка

В Рязанской области обнаружен труп мужчины с гнилостными изменениями, сообщает сайт «МК в Рязани».

Тело 55-летнего местного жителя нашли в селе Клекотки Скопинского района в пятницу, 25 октября. При жизни умерший злоупотреблял алкоголем. В его доме не было даже элементарных предметов мебели.

По факту обнаружения трупа мужчины 1968 года рождения проводится доследственная проверка. По словам старшего следователя Скопинского МСО СУ СК по Рязанской области Валерии Голубевой, видимых повреждений на трупе нет. Точную причину смерти установят эксперты.