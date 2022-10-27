Четверг, 27 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области наградили руководителей самых благоустроенных округов и поселений региона

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Фото из группы Правительство Рязанской области ВКонтакте

В Рязанской области состоялось награждение победителей и призёров конкурса на звание «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области» за 2022 год.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В церемонии в Михайловском муниципальном районе участвовали вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов, министр по делам территорий и информполитике Жанна Фомина и представители муниципальных образований региона.

В Рязанской области наградили руководителей самых благоустроенных округов и поселений региона
В Рязанской области наградили руководителей самых благоустроенных округов и поселений региона
В Рязанской области наградили руководителей самых благоустроенных округов и поселений региона

Победителям и призёрам вручили памятные дипломы и денежные премии.

В своих категориях лидируют Щетининское сельское поселение Михайловского района, городской округ город Сасово, Александро-Невское городское поселение, Кузьминское сельское поселение Рыбновского района и Жмуровское сельское поселение Михайловского района.

За высокие достижения в благоустройстве территорий отметили и другие администрации городских и сельских поселений.

В Рязанской области наградили руководителей самых благоустроенных округов и поселений региона
В Рязанской области наградили руководителей самых благоустроенных округов и поселений региона

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