Четверг, 11 января, 2024
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В Рязанской области наградили победителей конкурса «Хрустальный журавль»

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Фото: правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды победителям регионального творческого конкурса «Хрустальный журавль».

Конкурс проходит в области уже 20 лет. В этом году участники прислали почти тысячу творческих работ, из них победителями и лауреатами в специальных номинациях стали 39 журналистов.

Во время награждения губернатор отметил, что за каждой наградой, публикацией и сюжетом стоит большой труд.

Работать в журналистике – значит, как минимум, иметь гибкий, пытливый ум. А лучшие представители наших СМИ еще и прекрасно эрудированы, имеют огромную работоспособность и стальные нервы. Благодарю вас за профессионализм и объективность. Оставайтесь верными лучшим традициям отечественной журналистики,

— цитирует Малкова пресс-служба правительства.

В этом году главной темой конкурса было служение Родине. Лидером по количеству участников стала номинация «По ZOVу сердца». Также победителей определяли в номинациях «Лучшая работа журналиста периодического печатного издания», «Лучшая работа тележурналиста», «Лучшая тематическая рубрика сетевого издания», «Лучшая работа средства массовой информации в социальных сетях», «Журналистская акция года» и многих других.

Со списком победителей конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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