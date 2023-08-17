В Рязанской области начнут внедрять стандарты клиентоцентричности

Об этом заявила зампред Юлия Швакова на совещании по вопросам внедрения стандартов клиентоцентричности в деятельность исполнительных органов власти.

Изменения произойдут в рамках федерального проекта «Государство для людей», реализация которого в регионах началась в 2023 году. Его задача – повышение качества жизни и уровня доверия государству через изменение подходов к работе с людьми, в частности, через простое и быстрое решение проблем.

Проект очень сложный и важный. Он охватывает все сферы деятельности каждого органа власти, начиная от предоставления услуг и выполнения контрольных функций до кадрового и финансового учета. Поэтому к его реализации нужно подойти максимально ответственно, – передает слова зампреда пресс-служба правительства региона.

Юлия Швакова поручила разработать и утвердить «дорожные карты» в региональных министерствах и ведомствах и приступить к реализации проекта.