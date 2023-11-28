В Рязанской области началась реализация музыкального культурно-просветительского проекта «Величие Рязанской Земли»

Творческий центр «Филинз» в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» реализует музыкальный культурно-просветительский проект «Величие Рязанской Земли».

Автором идеи проекта выступил Геннадий Филин, композитор, пианист, руководитель известной рязанской группы Feelin’s и одноименного творческого центра.

Суть проекта — на основе общезначимых для России и мира свершений трёх выдающихся рязанцев – композитора, автора мелодии гимна России Александра Александрова, великого поэта Сергея Есенина и гениального ученого Константина Циолковского, доступно выразить основополагающие духовные и нравственные ориентиры, сделать их понятными для детей и взрослых.

Реализация идеи призвана вызывать неподдельное чувство гордости и уважения к Рязанской Земле и России, пробуждение любви к малой и великой Родине, воспитанию искреннего патриотического чувства и любви в сердце детей и подростков, стать действенным ориентиром в повседневной работе педагогов и родителей.

Аудиторией музыкального культурно-просветительского проекта станут школьники Рязанской области.

Концерты «Величие Рязанской Земли» с участием группы Feelin’s и рассказом о трех великих земляках состоятся в четырех районных центрах – гг. Сасово, Кораблино, Скопин и с. Захарово. Планируется дальнейшее расширение географии проекта.

«На Рязанской земле родились три человека, которые выдающимся образом исторически выразили универсальное духовное триединство человека.

Эти три выдающихся рязанца определяют духовный фундамент человека России, — отметил Геннадий Филин. — С помощью этого проекта мы можем сформировать действенную просветительско-идеологическую матрицу 3Д Дух-Душа-Дело, современную, наглядную и применимую в обычной жизни».