В Рязанской области начала работу «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита

С 28 апреля 2025 года начинает работу тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся через клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Линия будет работать до 11 мая 2025 года. Задать вопросы можно: в выходные и праздничные дни (01.05–04.05, 08.05–11.05) по телефону 92-98-07 (с 10:00 до 15:00), в рабочие дни (с 10:00 до 17:00) по телефонам 8-800-550-85-62 (бесплатно), 92-98-08, 92-90-15.

По телефону можно уточнить вопросы, касающиеся профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, действия при укусе клеща, график работы лабораторий, правила индивидуальной защиты.

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Также можно обратиться в территориальные отделы Роспотребнадзора в рабочие дни.