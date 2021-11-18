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Четверг, 18 ноября, 2021
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В Рязанской области на въезде в Путятино столкнулись Lada Kalina и Kia Rio

Александр Ильин
Фото: ИД «Пресса» / ryazpressa.ru

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В среду, 17 ноября, в Рязанской области на въезде в село Путятино столкнулись легковушки Lada Kalina и Kia Rio. Об этом сообщает ИД «Пресса». 

ДТП произошло на 308 километре федеральной трассы М-5, у поворота на автостоянку «Все путем», примерно в 14:00. 

По предварительной информации, водитель на отечественном авто не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в иномарку под управлением жителя Москвы.

Уточняется, что пострадавших в аварии нет.

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