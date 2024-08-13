Вторник, 13 августа, 2024

В Рязанской области планируют ввести новые ограничения на работу мигрантов

Автор: 7info

Опубликовано

Photo by form PxHere

В Рязанской области рассматривается возможность введения дополнительных ограничений на использование труда иностранных граждан. Об этом в телеграм-канале губернатора Павла Малкова сообщили представители регионального Минтруда.

По данным ведомства, сейчас в регионе работает порядка 12 тысяч мигрантов. Они составляют 2,3% от общего количества занятых.

В регионе установлена допустимая доля иностранных работников, ограничено использование труда иностранцев в производстве текстильных изделий, одежды.

Планируется расширить ограничения для мигрантов на другие отрасли экономики. Подробности представители Минтруда и соцзащиты не уточнили.

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