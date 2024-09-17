Вторник, 17 сентября, 2024

В Рязанской области летняя погода сохранится до конца недели

Автор: Кристина Аманн

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До конца недели в Рязанской области погода останется без изменений.Об этом в интервью ГТРК «Ока» сообщил начальник отдела Рязанского гидрометеоцентра Роман Степанов.

Днем температура будет снижаться постепенно, жара уходить. Осадков все еще не ожидается.

Степанов отметил, что такая теплая сентябрьская погода уже побила несколько рекордов. 1 сентября стало самым жарким днем месяца. Например, в Ряжске температура воздуха составила 29,4 градуса, а в Рязани воздух прогрелся до 29,3 градусов. Также сентябрь 2024 года побил исторический максимум, который держался с 1949 года. 13 сентября в Рязани зафиксировали температуру в 27,4 градуса.

Если для людей такая погода — повод для радости, то для будущего урожая такой теплый сентябрь не полезен. Жара плохо влияет на озимые, а также на запас влаги в почве. В большинстве районов области метеорологи уже регистрируют атмосферную засуху, когда влаги в почве остается менее 10 миллиметров.

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