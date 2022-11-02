В Рязанской области «Лада» врезалась в бетонное ограждение

В Сасовском районе легковушка влетела в бетонный блок на ремонтируемом участке дороги. Предварительные сведения привели в Управлении МВД по Рязанской области.

ДТП произошло 1 ноября около 6:40 на 415-м километре трассы М5 Урал. За рулём «Лады Приоры» находился 59-летний житель Саратовской области. Водитель не убедился в безопасности движения и наехал на бетонное ограждение.

Пострадали сам водитель и 61-летняя пассажирка автомобиля. Им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.

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