В Рязанской области компания молодых людей похитила знакомого, избила его и оставила умирать на морозе

В Сасовском районе Рязанской области задержали двух мужчин 33 и 29 лет и 34-летнюю женщину, которые подозреваются в похищении человека, умышленном причинении ему вреда здоровью средней тяжести и покушении на его убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным правоохранителей, в ночь с 15 на 16 ноября группа молодых людей похитила своего знакомого из-за возникших ранее конфликтов. После чего злоумышленники избили его и оставили на улице, где он скончался от переохлаждения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.