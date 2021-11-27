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Суббота, 27 ноября, 2021
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В Рязанской области компания молодых людей похитила знакомого, избила его и оставила умирать на морозе

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

В Сасовском районе Рязанской области задержали двух мужчин 33 и 29 лет и 34-летнюю женщину, которые подозреваются в похищении человека, умышленном причинении ему вреда здоровью средней тяжести и покушении на его убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным правоохранителей, в ночь с 15 на 16 ноября группа молодых людей похитила своего знакомого из-за возникших ранее конфликтов. После чего злоумышленники избили его и оставили на улице, где он скончался от переохлаждения. 

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК. 

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